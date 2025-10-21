Atrapado toda la noche a 35 metros de altura, en Cablebús.

En redes sociales se hicieron virales imágenes de un pasajero que supuestamente había quedado atrapado toda la noche en las alturas, a unos 35 metros sobre el nivel del suelo, en el sistema de transporte de Cablebús línea 1, de la alcaldía Gustavo A. Madero, en Ciudad de México (CDMX).

Las imágenes muestran a una persona dentro de una cabina del Cablebús, cerca de la estación La Pastora, que saca las manos por las ventanas pidiendo ayuda. El trayecto en que ocurrieron los hechos, ocurrió en la línea 1, que conecta Cuautepec con Indios Verdes, recorrido de poco más de 9 kilómetros, con duración de poco más de 30 minutos,

Aunque de inmediato se generaron noticias sobre que había quedado atrapado, la operadora del Cablebús se apresuró a desmentir: en realidad, el pasajero había quedado dormido debido a que iba en estado de ebriedad y no hubo fallas mecánicas.

Lo ocurrido ha generado controversia entre la ciudadanía sobre la seguridad, el monitoreo y el funcionamiento cotidiano del sistema. Pero además expone la posibilidad de que conductas individuales vulneren la operación segura de un transporte público de alta tecnología y da cuenta de la rapidez y claridad con la que las autoridades de movilidad manejaron la comunicación al respecto.

En cuanto al incidente, la operadora reportó que, una vez notificada la presencia del pasajero en la cabina, personal desplazó la cabina hasta la estación La Pastora y procedió al retiro de la persona sin incidentes.