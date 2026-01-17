Rescatan a hombre atrapado en contenedor de reciclaje de residuos solidos en Guadalajara

Un hombre fue rescatado tras quedar atrapado dentro de un mecanismo de depósito de residuos sólidos en la ciudad de Guadalajara. El incidente ocurrió durante la madrugada en un contenedor del programa ‘Punto Limpio’, ubicado en el cruce de las calles Belén y Tenerías, en la colonia El Retiro. Según los primeros informes, el individuo intentó introducirse al depósito de reciclaje, pero su cuerpo quedó atorado, lo que motivó un despliegue de emergencia en esta zona de Guadalajara.

El personal de Protección Civil y Bomberos Municipal acudió al llamado de auxilio tras recibir el reporte desde la Base 2. Al llegar al sitio, los oficiales confirmaron que la persona se encontraba inmovilizada por el mecanismo del buzón soterrado. Debido a la complejidad del sistema de acero, los rescatistas determinaron que la única forma de liberar al sujeto era mediante el uso de herramientas especializadas.

Para lograr la extracción exitosa, los elementos de Protección Civil y Bomberos Municipal utilizaron equipo hidráulico, comúnmente denominado como ‘quijadas de la vida’. Tras varios minutos de maniobras precisas, el hombre fue liberado sin que se reportaran lesiones de gravedad. La corporación detalló que el sujeto había intentado ingresar por su propia cuenta al depósito, quedando atrapado de forma accidental.

Este tipo de estaciones, conocidas como ‘Punto Limpio’, son infraestructuras diseñadas para la separación de materiales como metales, papel, cartón y plásticos. El sistema cuenta con buzones soterrados que buscan modernizar la gestión de residuos sólidos en áreas concurridas como el Bosque Los Colomos, el Parque Morelos y el Parque Agua Azul, evitando que estos desechos se mezclen con la basura común.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para respetar la finalidad de estos espacios de reciclaje. Se enfatizó que intentar ingresar a la estructura de un contenedor representa un riesgo alto para la integridad física, como quedó demostrado en este servicio donde se requirió el uso de las ‘quijadas de la vida’ para cortar el metal y liberar al ciudadano.

Finalmente, el ayuntamiento de Guadalajara recordó que estos depósitos están diseñados exclusivamente para facilitar el procesamiento de materiales como vidrio y Tetra Pak. La intervención oportuna de los cuerpos de emergencia evitó una tragedia en la colonia El Retiro, dejando claro que el uso inadecuado de este mobiliario urbano puede derivar en situaciones de peligro extremo.

