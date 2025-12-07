Atropellamiento en San José del Cabo deja un hombre sin vida

A las 06:45 de la mañana de este domingo, personal del Departamento de Bomberos de San José del Cabo, de la Estación 1 Centro, atendió el reporte de una persona atropellada sobre la carretera Transpeninsular, en la colonia Santa Rosa, frente al Oxxo y Modatelas.

Al lugar acudieron las unidades A-615, B-55 y Expedition de Bomberos. En la zona ya se encontraba la unidad BCS-109 de la Cruz Roja Mexicana, cuyos paramédicos confirmaron que el hombre atropellado no presentaba signos vitales. Por este motivo, el retorno en ambos sentidos permaneció cerrado durante un par de horas.

Lee más: Detonaciones de arma de fuego generan movilización policial en la colonia La Joya

Durante este segundo fin de semana de diciembre se ha registrado una serie de accidentes viales en distintas vialidades del municipio de Los Cabos, entre ellos volcaduras, choques y atropellamientos. Las autoridades llaman a la población a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y evitar conducir bajo condiciones de distracción o cansancio.