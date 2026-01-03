Atropellan a integrante de Búsqueda x La Paz y a otro hombre en La Paz; responsable se da a la fuga

Durante el pasado fin de semana, dos hombres resultaron atropellados en un accidente vial ocurrido en la intersección del bulevar Agustín Olachea y Daniel Roldán, en la ciudad de La Paz. Entre las víctimas se encuentra un integrante del colectivo ciudadano Búsqueda x La Paz, organización dedicada a labores de búsqueda en casos de personas desaparecidas.

De acuerdo con los reportes preliminares, las víctimas se encontraban a bordo de una motocicleta y se disponían a girar con el semáforo en verde cuando un automóvil que presuntamente se pasó la luz roja los impactó, provocando que ambos quedaran lesionados sobre la vía.

Tras el impacto, el conductor del vehículo huyó del lugar sin detenerse a auxiliar a los afectados, lo que generó la movilización de testigos y transeúntes quienes solicitaron la presencia de las autoridades y los servicios de emergencia.

Las personas lesionadas recibieron atención médica y fueron trasladadas a un nosocomio de la ciudad para recibir asistencia profesional. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de ambos hombres.

A través de redes sociales, familiares y miembros del colectivo hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier dato que pueda ayudar a dar con el paradero del responsable del accidente. Asimismo, se solicitó que quienes presenciaron la escena compartan fotografías o videos que puedan servir como evidencia para identificar al vehículo implicado.

Usuarios de redes manifestaron su apoyo a las víctimas y exigieron que se haga justicia y se implementen medidas que desincentiven este tipo de conductas irresponsables al volante.

Las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial hasta el cierre de esta edición, por lo que se mantiene abierto el llamado para encontrar al responsable y esclarecer los hechos.

