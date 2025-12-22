Atropellan a motociclista en la Leona Vicario; en Cabo San Lucas

Un motociclista fue atropellado la tarde de este domingo en la prolongación Leona Vicario, a la altura de la tienda Chedraui Cabo Norte, en Cabo San Lucas, en un hecho que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del automóvil involucrado se dio a la fuga tras el impacto. Testigos señalaron que el motociclista quedó tendido sobre el asfalto luego de ser embestido por el vehículo, cuyo conductor no detuvo su marcha y abandonó el lugar del accidente.

La circulación en la zona se vio afectada de manera parcial mientras se realizaban las labores de auxilio.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al lesionado, quien posteriormente fue trasladado al hospital más cercano. Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial sobre su estado de salud, el cual se mantiene como reservado.

Lee más: Bomberos atienden dos accidentes viales durante la madrugada en San José del Cabo

Elementos de tránsito iniciaron las diligencias correspondientes para recabar información y dar con el paradero del responsable, además de exhortar a posibles testigos a aportar datos que permitan esclarecer los hechos.

Lee más: Accidente en la Transpeninsular moviliza a bomberos en San José del Cabo

El accidente vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la seguridad vial en la prolongación Leona Vicario, una de las vialidades con mayor flujo vehicular, así como la importancia de que los conductores asuman su responsabilidad y no abandonen el lugar de un percance.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.