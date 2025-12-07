AT&T compensará a más de 2.3 millones de personas afectadas por fallas en su servicio: Profeco

La Profeco anunció que más de 2.3 millones de usuarios de AT&T recibirán una compensación por las fallas registradas en septiembre.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que AT&T presentÓ fallas en septiembre. El servicio afectó a más de 2.3 millones de usuarios en todo el país.

Para proteger a las personas consumidoras, la Profeco pidió a la empresa otorgar una compensación. AT&T aceptó la solicitud y comenzó el proceso.

En el esquema de prepago, la compañía compensó en noviembre a 1 millón 665 mil 444 usuarios. Cada persona recibió 100 MB adicionales con una vigencia de cinco días.

En pospago, la empresa dará 1 GB extra con vigencia de 30 días a 689 mil 780 clientes. Este beneficio se aplicará entre los ciclos de facturación de diciembre de 2025 y enero de 2026.

La Profeco estimó un monto recuperado de 43.4 millones de pesos para las personas afectadas. La institución reiteró que defenderá el derecho a recibir un servicio de calidad y una compensación cuando existan fallas.