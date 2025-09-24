Seis años de auditoría vial ignorada en la carretera del Tezal

Los recientes accidentes automovilísticos en la carretera Transpeninsular, algunos con consecuencias fatales, han generado creciente preocupación entre automovilistas y vecinos, especialmente en el tramo del Tezal en Cabo San Lucas, donde los siniestros son recurrentes.

Ante este escenario, el vocero del Consejo Ciudadano del Tezal, Justo Couto, recordó que desde hace seis años existe una auditoría vial elaborada por una empresa especializada, bajo coordinación del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), en colaboración con la Guardia Nacional y el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes.

“Desde hace prácticamente un sexenio se elaboró este estudio. Entre las recomendaciones estaba la reubicación de entradas y salidas en las laterales del tramo Tezal, además del tema de señalización, que desapareció desde hace varios huracanes y no se ha repuesto”, señaló Couto.

El estudio de seguridad vial en la carretera Transpeninsular identificó deficiencias críticas que aumentan el riesgo de accidentes. Entre las principales recomendaciones destacan:

Instalación de muros de contención para prevenir choques frontales

Reubicación de accesos y salidas laterales

Refuerzo y mantenimiento de la señalética vial

Según el Consejo Ciudadano, estas propuestas fueron entregadas al Centro SICT Baja California Sur, pero la mayoría de las acciones siguen pendientes.

A este problema se suma el deterioro del pavimento en la zona. Vecinos y comerciantes del Tezal denuncian que los baches en la Transpeninsular representan un riesgo constante para conductores y peatones. También acusan la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), pese a solicitudes formales de mantenimiento vial.