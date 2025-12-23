Aumenta a cinco el numero de muertos por accidente de avión de Semar en Galveston, Texas

La Semar informó que un avión de la Secretaría de Marina Armada de México se desplomó en la bahía de Galveston, Texas, en Estados Unidos, mientras realizaba una misión especial de traslado médico, lo que activó un amplio operativo de búsqueda y rescate.

La Oficina del Sheriff de Galveston confirmó que el saldo del accidente es de cinco personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, además de dos sobrevivientes que reciben atención médica y una persona que permanece desaparecida tras el impacto de la aeronave en aguas cercanas al causeway que conecta la isla con el continente.

De acuerdo con los reportes oficiales, a bordo del avión viajaban ocho personas: cuatro elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y cuatro civiles. La misión consistía en el traslado de un paciente con quemaduras hacia hospitales especializados en Texas.

Las autoridades locales señalaron que el operativo de búsqueda y rescate se desplegó de inmediato con la participación de corporaciones de emergencia de Estados Unidos, mientras se aseguraba la zona del siniestro y se realizaban labores de localización.

Leer más: Cuatro muertos habría dejado accidente de avión de la Semar en Texas

Identifican a las víctimas

Entre los elementos de la Secretaría de Marina que perdieron la vida se encuentran:

Víctor Rafael Pérez Hernández , Teniente de Fragata A.N. P.A.

Juan Iván Zaragoza Flores , Teniente de Corbeta S.S.N.

Guadalupe Flores Barranco, Marinero A.N. E. AV.

Además, Luis Enrique Castillo Terrones, Teniente de Fragata A.N. P.A., continúa desaparecido y se presume que pudo haber fallecido, aunque no ha sido localizado oficialmente.

En cuanto a los pasajeros civiles, se confirmó el fallecimiento de:

Federico Efraín Ramírez Cruz , paciente menor de edad.

Juan Alfonso Adame González, médico.

Las sobrevivientes son:

Julia Aracelis Cruz Vera , acompañante del menor.

Miriam de Jesús Rosas Mancilla, enfermera.

Ambas fueron rescatadas con lesiones y permanecen bajo supervisión médica.

La Semar indicó que mantiene coordinación permanente con autoridades estadounidenses y con el Gobierno de México, a través del Consulado de México en Houston, para el seguimiento del caso, la atención a los sobrevivientes y los procesos de identificación y repatriación.

La aeronave realizaba un traslado médico en colaboración con la Fundación Michou y Mau, organización dedicada a apoyar a niñas y niños con quemaduras para recibir atención especializada en hospitales de Estados Unidos.

Finalmente, las autoridades informaron que la causa del accidente aún no ha sido determinada y que las instancias federales de aviación mantienen abierta la investigación, mientras continúan las labores oficiales derivadas del desplome del avión en Galveston.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO