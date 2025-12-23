Aumenta el consumo de cannabis en adultos y se duplica el uso de vapeadores entre jóvenes en México: ENCODAT 2025

La Secretaría de Salud dio a conocer este martes los resultados de la ENCODAT 2025, un estudio nacional que compara patrones de consumo de sustancias entre 2016 y 2025, evidenciando cambios significativos en la población mexicana.

Según las cifras presentadas por el secretario de Salud, David Kershenobich, el consumo experimental de drogas ilegales en adultos pasó de 10.6% en 2016 a 14.6% en 2025, con el cannabis como la sustancia ilegal más prevalente, al aumentar de 9.3% a 13.3% en ese mismo lapso.

En contraste, el consumo experimental entre adolescentes de 12 a 17 años disminuyó de 6.2% a 4.1%, lo que apunta a un avance en las estrategias de prevención dirigidas a menores de edad.

Otro hallazgo relevante del estudio es el crecimiento en el uso de cigarros electrónicos o vapeadores, particularmente entre jóvenes: mientras el tabaquismo tradicional disminuyó en general, el uso de vapeadores se duplicó, pasando de 1.1% a 2.6%. Este fenómeno ocurre pese a los esfuerzos del gobierno por prohibir la venta y uso de estos dispositivos, y ha llevado a las autoridades sanitarias a advertir sobre sus riesgos para la salud.

Además del cannabis y los vapeadores, la ENCODAT 2025 detectó aumentos en el consumo de alucinógenos, estimulantes tipo anfetamínico, uso indebido de medicamentos y opioides entre adultos. En cuanto al alcohol, el porcentaje de personas que alguna vez ha consumido esta sustancia pasó de 71% a 73.7%, con un incremento notable entre mujeres adultas.

En materia de salud mental, los jóvenes mostraron mayores niveles de malestar psicológico, ideación y conducta suicida, así como mayores índices de violencia, apuestas y uso excesivo de videojuegos, lo que plantea nuevos retos para las políticas públicas.

Las autoridades señalaron que estos resultados serán la base para reforzar programas de prevención, educación y atención en salud pública durante 2026, con especial atención en la población joven y en la lucha contra el uso de sustancias que representan riesgos crecientes.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO