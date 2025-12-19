Aumenta llegada de pasajeros a La Paz y se amplían rutas aéreas en 2025

La ciudad de La Paz registró, de enero a noviembre de 2025, la llegada de 606 mil 600 pasajeros vía aérea, cifra superior a la del mismo periodo de 2024. Este crecimiento confirma el avance del destino y el fortalecimiento de su conectividad aérea.

De acuerdo con la secretaria de Turismo y Economía, Maribel Collins, los resultados responden a una estrategia sostenida para ampliar y diversificar rutas.

Más rutas y mayor frecuencia de vuelos

En este sentido, destacó la reactivación del vuelo Los Ángeles–La Paz, que inició con dos frecuencias semanales y que durante 2025 aumentó a tres. Además, se incorporaron nuevas rutas nacionales que fortalecen la conectividad de la capital del estado.

Asimismo, señaló que durante diciembre se verá un nuevo impulso con la inversión estratégica de la aerolínea TAR, la cual tendrá un impacto directo en el tráfico de negocios, sin dejar de atender el turismo nacional.

Subbase operativa y más asientos disponibles

Como parte de esta inversión, TAR establecerá una subbase operativa con pernocta en el Aeropuerto Internacional de La Paz. Con ello, se busca una operación más eficiente y una mejor atención a las y los viajeros.

Además, esta acción permitirá la incorporación de 6 mil 450 asientos adicionales, equivalentes al 16 por ciento de la capacidad total de la aerolínea a nivel nacional, lo que representa un incremento relevante para el destino.

Lee más: BCS recibió más de mil millones de inversión extranjera directa durante 2025

Nuevas rutas y ampliación de conexiones existentes

Por otra parte, se anunció el inicio del vuelo La Paz–Ciudad Juárez, con escala en Hermosillo, el cual operará los lunes, miércoles y viernes, con un enfoque en la movilidad corporativa.

De igual forma, se ampliaron rutas ya consolidadas. La conexión La Paz–Los Mochis incrementó su capacidad en 17 por ciento, mientras que La Paz–Mazatlán creció 50 por ciento, aumentando de manera significativa sus frecuencias semanales.

Impacto económico y coordinación turística

Finalmente, Maribel Collins subrayó que estas acciones permitirán impulsar el intercambio comercial, facilitar la movilidad empresarial y generar mayores oportunidades económicas para La Paz y la región.

Indicó que estos avances son resultado del trabajo coordinado del Fideicomiso de Turismo de La Paz, en conjunto con aerolíneas, autoridades y el sector privado, para diversificar mercados y posicionar al destino a nivel nacional.