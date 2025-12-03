Aumenta el salario mínimo para 2026 en México; aplicará un alza del 13%

El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles en la mañanera un aumento del 13 % al salario mínimo general a partir del 1 de enero de 2026. El ajuste beneficiará a 8.5 millones de personas trabajadoras en el país.

Nuevo salario mínimo y quiénes lo reciben

El salario mínimo general pasará a 315.04 pesos diarios. Este monto aplicará para la zona general — con lo cual trabajadores que ganen el mínimo verán un incremento inmediato en su ingreso diario. En promedio mensual será de 9 mil 582.47 pesos a nivel general y de 13 mil 409.80 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte.

Justificación y contexto del ajuste

La administración asegura que este ajuste forma parte de una política de mejora continua del ingreso mínimo. Según las autoridades, el incremento no provocará un impacto inflacionario significativo, pues se acordó con autoridades financieras y sectores laborales.

Durante el anuncio, Sheinbaum destacó que el aumento busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y que sigue una senda de recuperación salarial que se ha mantenido en los últimos años.

Lee más: INVI mantiene vigente el programa Peso a Peso hasta el 19 de diciembre

Cambios anteriores y trayectoria

Para 2025, el salario mínimo general había quedado en 278.80 pesos diarios, tras un ajuste aprobado el año anterior. Con el nuevo aumento de 2026, el incremento acumulado desde años recientes representa un alza considerable para trabajadores que dependen del salario mínimo.

Qué significa para los trabajadores

Personas con ingresos base verán un aumento inmediato en su salario diario.

Puede mejorar condiciones de vida, reducir vulnerabilidad económica y aumentar el poder de compra.

El ajuste podría tener efectos positivos en la demanda interna, aunque dependerá del control inflacionario.

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo aumentará a 315.04 pesos diarios a nivel general y a 440.87 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte. El ajuste beneficiará a 8.5 millones de personas trabajadoras en todo el país.