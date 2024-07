Aumentan los casos de acoso callejero contra mujeres en Los Cabos

En Baja California Sur, a través de redes sociales y grupos de alerta ciudadana, se ha vuelto más frecuente el testimonio de mujeres que denuncian situaciones de acoso en el transporte público o en la vía pública. Esta situación es sumamente preocupante para la ciudadanía, que ha manifestado la falta de acciones del gobierno en programas para combatir la violencia.

Al menos dos reportes de acoso en la vía pública fueron registrados en grupos de alerta ciudadana en San José del Cabo el jueves 25 de julio. Se denunció que vehículos seguían a mujeres y que los conductores realizaban comentarios obscenos e invitaciones a subir a sus autos.

Según el testimonio de una de las víctimas, alrededor de las 14:30 horas en la colonia Vista Hermosa, después de descender del transporte de su trabajo y dirigirse a su domicilio, notó que un automóvil rojo comenzó a seguirla. El conductor, descrito como un hombre de tez morena, canoso y con coronillas en la dentadura, empezó a acosarla.

“Venía con mi uniforme de trabajo, ni siquiera venía provocativa. No había más gente a mi alrededor, me asusté demasiado y comencé a caminar más rápido para llegar a mi casa, donde mi familia me esperaba. Cuídense mucho y si un día falto, destrúyanlo todo, yo jamás dejaría a mi familia”, expresó la denunciante.