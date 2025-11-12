Aumentan los arribos de cruceros en Cabo San Lucas; proyectan crecimiento del 10%

a temporada de cruceros en México comenzó a finales de octubre con resultados positivos y una proyección de crecimiento sostenido en los principales puertos turísticos del país.

Cabo San Lucas lidera el crecimiento de cruceros en el Pacífico mexicano

De acuerdo con Arturo Musi Ganem, presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros Turísticos, los primeros reportes indican que Cabo San Lucas registrará un incremento del 10% en los arribos de cruceros respecto al año anterior, consolidándose como uno de los destinos más activos del turismo marítimo en México.

“A finales de octubre comenzó esta temporada con muy buenos arribos. Tenemos aproximadamente un 10% más de llegadas. Lo interesante es que para 2027 ya hay dos líneas nuevas que van a venir: una es MSC y la otra es Virgin; esto nos va a traer un volumen de arribos mayor. Para Cabo San Lucas, que es el puerto más importante, calculamos que terminaremos este año con alrededor de 210 arribos”, señaló Musi Ganem.

Nuevas navieras impulsarán la ruta del Pacífico mexicano

El dirigente destacó que para 2027 la ruta del Pacífico mexicano experimentará un crecimiento significativo con la incorporación de nuevas líneas navieras internacionales, entre ellas MSC Cruises y Virgin Voyages. Estas incorporaciones, afirmó, contribuirán a incrementar el número de cruceristas que visitan Los Cabos y fortalecerán la presencia del país en el mercado global de cruceros.

Cabo San Lucas, entre los puertos más importantes de México

Actualmente, Cabo San Lucas se mantiene como el cuarto puerto con mayor número de arribos de cruceros en México. Para el cierre de 2025, se estima que el destino reciba un total de 210 embarcaciones, lo que refleja el dinamismo del sector y su impacto en la economía local.

Con el aumento de llegadas y el interés de nuevas navieras, Los Cabos reafirma su posición como uno de los destinos clave del turismo de cruceros en el Pacífico mexicano.