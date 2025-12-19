Aumentan en Florida los casos de dengue y chikungunya importados por turistas

El suroeste de Florida enfrenta un repunte inusual de enfermedades transmitidas por mosquitos, impulsado principalmente por casos importados de viajeros internacionales. Autoridades del condado de Lee advierten que el incremento no es marginal y refleja una tendencia que pone presión adicional sobre los sistemas de vigilancia sanitaria y control vectorial en una región con condiciones climáticas propicias para la propagación.

Las cifras estatales confirman la magnitud del fenómeno. En lo que va del año, Florida ha registrado 409 casos de dengue, de los cuales 16 corresponden al condado de Lee. A esto se suman 206 casos de chikungunya en el estado, con 11 identificados a nivel local, datos que colocan a la zona dentro del mapa de riesgo por enfermedades importadas.

El Control de Mosquitos del Condado de Lee ha señalado que el comportamiento de estos contagios no responde a transmisión comunitaria sostenida, sino al ingreso de personas infectadas tras viajar a regiones donde estos virus son endémicos. La movilidad internacional, particularmente hacia destinos del Caribe y América Latina, se ha convertido en un factor determinante.

Funcionarios del área de control vectorial subrayan que Florida es especialmente vulnerable a este tipo de casos debido a su conectividad aérea, su flujo turístico constante y la presencia de especies de mosquitos capaces de transmitir ambos virus. Este contexto explica por qué el número de contagios importados ha sido inusualmente alto durante el año.

La gravedad de estas enfermedades suele subestimarse. Tanto el dengue como el chikungunya provocan fiebre elevada, dolores musculares y articulares intensos, síntomas que pueden aparecer de manera abrupta y prolongarse durante semanas o incluso meses. Autoridades sanitarias insisten en que no se trata de cuadros leves ni comparables a un resfriado común.

La mayoría de los casos detectados en Florida están asociados a viajes recientes a Cuba, de acuerdo con el Departamento de Salud estatal. Esta concentración geográfica ha permitido identificar patrones claros de riesgo y reforzar mensajes preventivos dirigidos a quienes planean desplazarse a zonas tropicales o subtropicales.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a los viajeros informarse antes de salir del país, consultar alertas sanitarias internacionales y adoptar medidas básicas de protección como el uso constante de repelente, ropa de manga larga y la atención inmediata a cualquier síntoma tras el regreso.

El mensaje de las autoridades locales es claro: la prevención individual es clave para evitar brotes mayores. Si bien los equipos de control de mosquitos continúan con labores de vigilancia y respuesta, la detección temprana y la atención médica oportuna son fundamentales para proteger tanto a los viajeros como a la comunidad en general.

