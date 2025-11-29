Aumentan denuncias por corrupción de menores en BCS

El más reciente informe del Fuero Común revela un alza notable en los casos denunciados por corrupción de menores en Baja California Sur. Entre enero y octubre de 2025 se registraron 76 denuncias, superando las 70 del año anterior y evidenciando una subida del 31 %.

Los registros mensuales muestran una tendencia creciente: desde 7 denuncias en enero, el número aumentó paulatinamente —con picos de 11 en septiembre y 12 en octubre—, lo que preocupa a las autoridades y sociedad civil.

Cabe recordar que el delito de corrupción de menores se define como “obligar, inducir, facilitar o procurar a personas menores de 18 años —o con alguna incapacidad para comprender el hecho— a realizar o presenciar actos lascivos, consumo de narcóticos, prostitución, ebriedad, prácticas sexuales y/o hechos delictivos”.

Además de la corrupción de menores, el reporte incluye 3 denuncias por trata de personas en lo que va del año, cifra similar a la de 2024.

Estas cifras preliminares (con corte al 31 de octubre) alertan sobre un posible recrudecimiento de delitos contra la infancia en la entidad, lo que podría exigir un fortalecimiento de mecanismos de prevención, denuncia e investigación por parte de autoridades y sociedad.

