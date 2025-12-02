Aumentan las desapariciones en BCS; municipios del sur concentran más casos

Baja California Sur registra un incremento sostenido en los reportes de desaparición de personas durante 2025, una tendencia que mantiene en alerta a colectivos de búsqueda y autoridades estatales. De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre enero y noviembre se han documentado 499 casos, superando los 467 registrados en el mismo periodo de 2024, es decir, más de 30 reportes adicionales.

La tendencia confirma que la problemática no sólo persiste, sino que se intensifica en los municipios del sur de la entidad, donde se concentra la mayor parte de los reportes.

Casi 200 personas siguen sin ser localizadas

De los 499 casos registrados en lo que va del año, 193 personas continúan desaparecidas o no localizadas, lo que equivale a casi cuatro de cada diez.

Otras 303 personas fueron encontradas, aunque nueve de ellas sin vida. En comparación con 2024 —cuando en el mismo periodo se contabilizaron 66 personas no localizadas—, este año refleja un incremento considerable, evidenciando la brecha creciente entre los reportes y las localizaciones.

La Paz y Los Cabos concentran la mayor incidencia

El análisis por municipio confirma que las zonas más pobladas concentran la mayor incidencia:

La Paz lidera con 213 casos entre enero y noviembre.

Colectivos de búsqueda señalan que es también el municipio donde se han localizado más fosas clandestinas en el último año , lo que refleja la gravedad del fenómeno.

Los Cabos se ubica en segundo lugar con 189 desapariciones en el periodo analizado.

Comondú registra 50 casos, mientras que Mulegé suma 27 y Loreto 20, manteniéndose como los municipios con menor incidencia.

Una problemática que no retrocede

El incremento anual de casos y la cantidad de personas que permanecen sin ser localizadas plantea un reto urgente para las instituciones de seguridad y justicia. Colectivos de búsqueda reiteran la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención, acelerar las investigaciones y garantizar recursos suficientes para abordar una problemática que continúa en expansión.