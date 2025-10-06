Aumentan los hallazgos de fosas clandestinas en La Paz: dos más este fin de semana

Dos nuevas fosas clandestinas fueron localizadas sobre la carretera La Paz–San Juan de la Costa, durante una jornada de búsqueda encabezada por el colectivo Búsqueda x La Paz.

De acuerdo con la agrupación, el hallazgo ocurrió durante la primera jornada de octubre. En ambas fosas había cuerpos encobijados. Será el personal de Servicios Periciales quien determine la vestimenta y posibles objetos de identificación.

El colectivo explicó que desde temprana notificación a la Fiscalía General del Estado. Los agentes acudieron al lugar, acordonaron la zona y realizaron el procesamiento correspondiente.

Esta nueva localización se suma a los hallazgos recientes en el área de San Juan de la Costa, donde la agrupación ha mantenido búsquedas continuas. Según su registro, en el último año han localizado 61 fosas clandestinas y 85 osamentas humanas. El número podría aumentar conforme avancen los trabajos.

En publicaciones anteriores, Búsqueda x La Paz recordó que el 4 de mayo de 2024 se cumplió un año del hallazgo del primer panteón clandestino en el predio conocido como El Cajoncito. En ese lugar recuperaron 18 osamentas humanas; 16 ya fueron identificadas y entregadas a sus familias.

El colectivo reiteró su compromiso de continuar con las jornadas de rastreo. También hizo un llamado a la comunidad para mantenerse informado a través de sus redes sociales. Asimismo, exhortó a las familias con personas desaparecidas a acercarse y solicitar información sobre los nuevos hallazgos.