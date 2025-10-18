Aumentan 23.8% las muertes por accidentes viales en Baja California Sur durante 2025
La incidencia de accidentes de tránsito con consecuencias fatales continúa en aumento en el estado. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre de 2025 se han registrado 83 homicidios culposos derivados de percances viales, además de 437 personas lesionadas.
Estas cifras representan un incremento del 23,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 67 muertes y 432 lesionados.
El dato confirma una tendencia alza en los accidentes fatales , pese a los llamados constantes de las autoridades a reforzar la cultura vial y la prevención.
El informe revela que Los Cabos es el municipio con mayor número de víctimas , al acumular 32 muertes y 204 lesionados durante los primeros nueve meses del año.
En La Paz , el registro alcanza 27 decesos y 179 personas heridas. Por su parte, los municipios del norte — Comondú, Mulegé y Loreto — presentan una incidencia significativamente menor, con 26 muertes y 54 lesionados en conjunto.
De acuerdo con cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad vial, las principales causas de los accidentes son la imprudencia al conducir, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol o sustancias. También influyen el uso del celular al volante y la falta de respeto a los señalamientos viales.
Frente a este panorama, las autoridades estatales y municipales, junto con los cuerpos de emergencia, reiteran el llamado a mantener la prudencia al conducir, respetar los límites de velocidad y evitar manejar bajo los efectos del alcohol.
Asimismo, insisten en que la prevención y el respeto a las normas de tránsito son herramientas esenciales para reducir los siniestros viales que cada año cobran vidas en las carreteras y calles del estado.
