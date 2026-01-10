Gobierno federal plantea aumentar pagos por canje de armas útiles en 2026

El Gobierno federal prevé incrementar de forma significativa los estímulos económicos que se otorgan por el canje de armas de fuego útiles dentro del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, con aumentos que en algunos casos superan el 40 por ciento respecto a los montos vigentes en 2025. La medida busca incentivar la entrega voluntaria de armamento que aún puede ser utilizado.

De acuerdo con información publicada originalmente por el diario Reforma, la Secretaría de Gobernación trabaja en un proyecto de nuevos lineamientos que contempla pagos más altos para armas funcionales y reducciones para aquellas inutilizables. Entre los ajustes más relevantes, el pago máximo por ametralladoras subiría a 33 mil 650 pesos, mientras que los fusiles de uso militar alcanzarían hasta 32 mil 960 pesos.

El esquema también considera incrementos importantes para armas cortas, como las pistolas calibre 9 milímetros, cuyo estímulo aumentaría a 14 mil 570 pesos, y la pistola Five-Seven, que llegaría a 22 mil 940 pesos. En contraste, los pagos por armas entregadas en condiciones inutilizables se reducirían hasta en 48 por ciento, de acuerdo con el proyecto.

El programa tiene como objetivo prevenir lesiones, muertes accidentales y diversos delitos, al disminuir la presencia de armas en hogares y espacios públicos. Como contexto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha destacado que, en coordinación con Defensa y la Iglesia Católica, se ha dado continuidad a esta estrategia. Entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, la ciudadanía entregó 9 mil 81 armas de fuego de manera voluntaria y anónima, a cambio de dinero en efectivo.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur