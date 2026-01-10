Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 10 de Enero, 2026
HomeNacionalGobierno federal plantea aumentar pagos por canje de armas útiles en 2026
Nacional

Gobierno federal plantea aumentar pagos por canje de armas útiles en 2026

El Gobierno federal alista una actualización en los estímulos económicos del canje de armas en México, con aumentos de hasta 40% para armamento útil. El esquema busca fortalecer la prevención de la violencia mediante la entrega voluntaria y anónima de armas.
10 enero, 2026
0
19
Gobierno actualizará pagos por canje de armas en México en 2026

IMG: Especial

El Gobierno federal prevé incrementar de forma significativa los estímulos económicos que se otorgan por el canje de armas de fuego útiles dentro del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, con aumentos que en algunos casos superan el 40 por ciento respecto a los montos vigentes en 2025. La medida busca incentivar la entrega voluntaria de armamento que aún puede ser utilizado.

De acuerdo con información publicada originalmente por el diario Reforma, la Secretaría de Gobernación trabaja en un proyecto de nuevos lineamientos que contempla pagos más altos para armas funcionales y reducciones para aquellas inutilizables. Entre los ajustes más relevantes, el pago máximo por ametralladoras subiría a 33 mil 650 pesos, mientras que los fusiles de uso militar alcanzarían hasta 32 mil 960 pesos.

El esquema también considera incrementos importantes para armas cortas, como las pistolas calibre 9 milímetros, cuyo estímulo aumentaría a 14 mil 570 pesos, y la pistola Five-Seven, que llegaría a 22 mil 940 pesos. En contraste, los pagos por armas entregadas en condiciones inutilizables se reducirían hasta en 48 por ciento, de acuerdo con el proyecto.

El programa tiene como objetivo prevenir lesiones, muertes accidentales y diversos delitos, al disminuir la presencia de armas en hogares y espacios públicos. Como contexto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha destacado que, en coordinación con Defensa y la Iglesia Católica, se ha dado continuidad a esta estrategia. Entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, la ciudadanía entregó 9 mil 81 armas de fuego de manera voluntaria y anónima, a cambio de dinero en efectivo.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasArmas de fuego
Articulo anterior

Economistas advierten pérdida de credibilidad con Banxico y que la inflación está ...

Siguiente articulo

Aeroméxico es la aerolínea más puntual del mundo por segundo año consecutivo