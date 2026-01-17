Tránsito mortal en aumento: BCS elevó 36.9% sus muertes por accidentes en un año

Un nuevo fin de semana marcado por aparatosos accidentes de tránsito en el Corredor Turístico de Los Cabos dejó como saldo preliminar una persona sin vida y otra lesionada, en un contexto estatal donde Baja California Sur cerró el 2025 con un incremento significativo en muertes derivadas de hechos viales, de acuerdo con cifras oficiales.

El primer percance ocurrió poco después de las 16:00 horas del viernes 16 de enero, cuando cuerpos de emergencia fueron activados tras un reporte de accidente en el tramo carretero a la altura de Playa Santa María – Twin Dolphins, en el Corredor Turístico. Autoridades confirmaron el fallecimiento de una persona en el lugar.

Para el sábado 17 de enero, el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas atendió dos accidentes más, ambos tipo volcadura. El primero se registró durante la noche a la altura de Cabo del Sol, involucrando una pick up GMC, sin reporte de lesionados. Horas más tarde, ya al amanecer, ocurrió un percance similar en la colonia Ejidal, donde una persona resultó herida y fue trasladada a un hospital para su valoración médica.

Estos hechos se suman a una problemática que ha ido en aumento en la entidad. Datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que Baja California Sur cerró el 2025 con 115 homicidios culposos por hechos de tránsito, cifra superior a los 84 casos registrados en 2024, lo que representa un incremento del 36.9%.

En cuanto a personas lesionadas por accidentes viales, el 2025 concluyó con 590 casos a nivel estatal, evidenciando no solo una mayor frecuencia de percances, sino también un impacto directo en la salud pública y en los servicios de emergencia.

El municipio de Los Cabos concentró la mayor mortalidad, con 49 decesos, es decir, más de cuatro de cada diez muertes por tránsito en todo el estado. Además, el 45% de las personas lesionadas en Baja California Sur también se registraron en esta demarcación, lo que confirma su condición como el punto más crítico en materia de siniestralidad vial.

Le sigue el municipio de La Paz con 35 muertes, mientras que Comondú reportó 17, Mulegé 10 y Loreto 3.

El repunte en las cifras coincide con un crecimiento acelerado del parque vehicular, mayor movilidad en zonas turísticas, conducción a exceso de velocidad y el uso limitado de medidas preventivas como cinturón de seguridad y casco en motociclistas, factores que de manera recurrente han sido señalados por autoridades de seguridad y cuerpos de rescate.

Con apenas las primeras semanas del 2026 transcurridas y ya con hechos fatales registrados, el panorama advierte la necesidad de reforzar operativos de prevención, cultura vial y vigilancia en carreteras y zonas urbanas, particularmente en Los Cabos, donde el riesgo se mantiene como el más alto del estado.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur