Aumento al Impuesto Sobre Nómina genera inquietud en empresarios de Los Cabos

El aumento al Impuesto Sobre Nóminas (ISN) aprobado por el Congreso de Baja California Sur generó inquietud entre empresarios de Los Cabos, quienes señalaron que, aunque el incremento es manejable, la suma de impuestos y compromisos financieros podría afectar la actividad económica.

La reforma al artículo 36 de la Ley de Hacienda del Estado establece que la tasa del ISN pasará del 2.5 al 3 por ciento a partir del 1 de enero de 2026, con el objetivo de homologar este gravamen con el promedio nacional y fortalecer los ingresos destinados a infraestructura social.

El presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, explicó que el Impuesto Sobre Nóminas, analizado de manera individual, no representa el mayor problema para las empresas; sin embargo, advirtió que la principal preocupación es la acumulación de cargas fiscales generadas desde distintos órdenes de gobierno.

“El impuesto sobre nómina por sí mismo es sobrellevable. El problema es la suma de impuestos y compromisos que se están generando para el pago de los empresarios, lo que termina por comprometer las finanzas y las inversiones”, expresó.

Castillo Gómez hizo un llamado al Congreso de Baja California Sur para revisar la fórmula de distribución del Impuesto Sobre Nóminas, a fin de garantizar transparencia y que los recursos públicos tengan un impacto directo en obra pública y obra social.

LEE MÁS: Aprueba Congreso de BCS aumento al impuesto sobre nómina y homologación del saneamiento ambiental

Indicó que, con un esquema adecuado, la recaudación del ISN podría traducirse en el doble de recursos para los fideicomisos municipales, asegurando que el dinero se refleje de manera clara en proyectos que beneficien a la ciudadanía.

Finalmente, el Consejo Coordinador de Los Cabos reiteró que su postura es firme respecto a la revisión de la fórmula de distribución del impuesto y la necesidad de mantener un diálogo con el Poder Legislativo, para que las reformas fiscales en BCS consideren el impacto acumulado en la inversión empresarial y el desarrollo económico del estado.