Jóvenes Construyendo el Futuro anuncia un aumento en su apoyo para 2026

El programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) anunció que su apoyo mensual subirá de 8 480 a 9 582.47 pesos en 2026, como resultado del incremento al salario mínimo general decretado por el Gobierno de México. El ajuste beneficiará tanto a jóvenes inscritos actualmente como a quienes se integren al programa a partir de enero.

Este incremento representa un crecimiento de más de 1 100 pesos al mes respecto al monto vigente, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de la beca frente a los cambios en el costo de vida y en la referencia del salario mínimo. El mecanismo busca que los jóvenes no pierdan valor real en su apoyo económico.

Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, ofreciendo capacitación en empresas, talleres o instituciones durante un periodo máximo de 12 meses. Durante ese tiempo, los participantes reciben la beca mensual y seguro médico del IMSS.

La decisión de elevar el apoyo también forma parte de las políticas de bienestar del Gobierno federal, enfocadas en vincular los programas sociales directamente con la evolución del salario mínimo. Esta estrategia busca proteger los ingresos de sectores con mayores desafíos para acceder a oportunidades laborales formales.

El pago del apoyo se realiza mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, y se espera que el primer depósito con el nuevo monto se efectúe el 28 de enero de 2026, fecha en que se depositan los recursos del programa de manera habitual.

LEER MÁS: ¿Te gustaría formar parte del equipo de trabajo del Banco del Bienestar? Aquí te decimos los requisitos

Desde 2019, Jóvenes Construyendo el Futuro ha permitido que algunos jóvenes encuentren empleo formal o inicien alguna actividad después de su capacitación. Con el aumento de la beca, se busca mantener el funcionamiento del programa y mejorar las condiciones para quienes participan en él.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.