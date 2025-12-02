¿No más descuentos? Aumento del precio en memorias RAM afectaría a las consolas

La rentabilidad de los fabricantes de consolas ha entrado en una fase de seria complicación debido al constante y significativo aumento en los precios de los módulos de memoria. Como consecuencia directa, elaborar una consola es hoy mucho más costoso, lo que hace casi imposible aplicar cualquier reducción en el precio final al consumidor.

Este escenario obliga a las compañías a abandonar su estrategia histórica de impulsar las ventas mediante precios bajos o promociones agresivas. TrendForce anticipa que las ventas globales de consolas experimentarán una caída interanual del 4.4% en 2026, una proyección más negativa de lo que se había estimado.

El esquema tradicional de la industria, donde las ganancias se recuperaban principalmente a través de software y suscripciones, se encuentra ahora en grave riesgo. Mantener los precios altos o incluso aumentarlos es una necesidad para equilibrar los gastos, especialmente porque el costo de la memoria consume gran parte del presupuesto de fabricación.

¿Cuánto cuesta ahora fabricar una consola y por qué no habrá más descuentos?

Para 2026, la memoria RAM podría representar más del 35% del costo total de piezas para consolas de Microsoft y Sony, un gasto extraordinariamente alto. Este desembolso masivo sobre un componente esencial convierte la estrategia clásica de ofrecer rebajas a mitad de ciclo en algo inviable para el futuro inmediato.

Microsoft está considerando un nuevo ajuste al alza en el precio de Xbox, incluso después de haber ejecutado un aumento previo en septiembre. La nueva Switch 2 también refleja esta tendencia, lanzándose a 450 dólares, un precio superior al de su predecesora, justificado por una memoria duplicada y componentes más caros.

¿Qué impacto tendrá en PS5, Xbox y Switch 2?

La incapacidad de ofrecer descuentos limita seriamente el atractivo de plataformas ya establecidas como PS5 y Xbox Series para captar nuevos compradores. Si la situación de la oferta y la demanda de memoria no mejora en 2025 y 2026, la adopción global de consolas podría estancarse por completo.

Los fabricantes se ven forzados a adoptar políticas defensivas para proteger su rentabilidad en lugar de buscar la venta masiva de unidades. Nintendo ha reconocido que lograr economías de escala será crucial para controlar los costos en el lanzamiento de Switch 2 y mitigar el impacto del mercado global en sus finanzas.