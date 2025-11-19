Aumentó a seis muertos, incluido un bebé, por accidente en la Autopista Las Varas-Puerto Vallarta, en Nayarit

El número de víctimas mortales por el accidente registrado en la Autopista Las Varas-Puerto Vallarta aumentó a seis, luego de que autoridades locales confirmaron que una persona más había sido localizada sin vida tras el choque frontal ocurrido en el tramo entre La Cruz de Huanacaxtle y Sayulita.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se originó cuando una Camioneta Colorado blanca invadió el carril contrario y chocó de frente contra una Honda HRV negra, provocando un impacto que fue catalogado como el más letal desde que esta vía entró en operación.

Las autoridades informaron que las personas fallecidas fueron identificadas como Benita Saldiema, de 81 años; Jil David, de 30; Guillermina, de 65; Ana Raquel, de 40; Alexia, de 1 año; y Miriam Michel, de 27. Todas ellas perdieron la vida a consecuencia del fuerte choque en el kilómetro 124.

Asimismo, se confirmó que cinco personas permanecen hospitalizadas en centros médicos de Bahía de Banderas. En el Hospital CMQ de Bucerías reciben atención Angely, de 1 año; Kaelyn Aylin, de 11; y Michelle, de 20 años. En tanto, en el Hospital General de Zona 33 del IMSS fueron atendidos Sinaí, de 20, y Juan Alonso, de 25.

Reportes extraoficiales señalaron que la totalidad de los tripulantes de la Honda HRV negra habrían perdido la vida, aunque esta versión no fue confirmada por las autoridades correspondientes. Las investigaciones buscan determinar si el exceso de velocidad o una invasión de carril provocó el fatal desenlace.

El choque ocurrió alrededor de las 14:00 horas del sábado 15 de noviembre, cuando ambas unidades viajaban con dos familias: una con destino a Talpa de Allende, Jalisco, y otra procedente de Puerto Vallarta, rumbo a Guanajuato.