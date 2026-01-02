¿Aumentará el monto de los Programas del Bienestar en 2026?

El Gobierno de México anunció cambios concretos y medibles en los apoyos económicos de los programas sociales, que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026, como parte del Paquete Económico aprobado para ese año. Estos ajustes responden a una estrategia por mantener el poder adquisitivo de los mexicanos y al incremento del salario mínimo general, que influye directamente en los montos que reciben los beneficiarios de varios programas del Bienestar.

Pensiones del Bienestar subirán por encima de la inflación en 2026

Uno de los ejes centrales del anuncio es el aumento de las Pensiones del Bienestar, dirigidas a grupos vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras. Los montos bimestrales estimados muestran incrementos que superan la inflación proyectada, con la intención de ofrecer un apoyo real en términos de poder adquisitivo.

En concreto, se estima que la Pensión para Adultos Mayores alcanzará alrededor de 6,424 pesos cada dos meses; la Pensión para Personas con Discapacidad subirá a cerca de 3,315 pesos; y la Pensión Mujeres Bienestar —que beneficia a mujeres de 60 a 64 años— se ubicará en casi 3,108 pesos bimestrales. El Apoyo para Madres Trabajadoras también tendrá ajustes, con rangos que van de aproximadamente 1,709 a 3,854 pesos dependiendo de las condiciones de cada hogar.

El incremento de estas pensiones busca atender el impacto de la inflación, estimada en alrededor de 3.6 %, y ajustar los apoyos a las condiciones económicas actuales. De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Bienestar, los cambios forman parte de una política de actualización de los programas sociales y de la estructura de apoyos dirigida a sectores con menores ingresos.

Jóvenes Construyendo el Futuro y otros apoyos también recibirán ajustes

Además de las pensiones, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro —dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan— verá un aumento en su apoyo mensual debido a que está directamente ligado al salario mínimo. En 2026, el monto mensual que recibirán los aprendices se elevará a cerca de 9,582 pesos, un crecimiento importante respecto a los 8,480 pesos de 2025.

Estos ajustes se inscriben en la política social vigente y responden a las condiciones económicas actuales, entre ellas el aumento del costo de vida. Para los beneficiarios, los nuevos montos implican cambios en los recursos que recibirán durante 2026 y en la forma en que podrán organizar sus gastos a lo largo del año.

