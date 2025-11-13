Aurora boreal ilumina el cielo de México: fenómeno inusual en Baja California

El cielo nocturno del norte de México ofreció un espectáculo impresionante luego de que se observara una aurora boreal visible desde Baja California. El fenómeno fue consecuencia de una tormenta geomagnética generada por la intensa actividad del Sol, lo que permitió que las luces polares alcanzaran latitudes inusuales.

De acuerdo con reportes de astrónomos y observadores del cielo, los resplandores en tonos rojizos, violetas y rosadospudieron apreciarse desde el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, un sitio reconocido por su excelente visibilidad astronómica.

Este tipo de fenómenos son extremadamente raros en México, ya que las auroras suelen observarse en regiones cercanas a los polos. Sin embargo, las recientes erupciones solares y la liberación de partículas cargadas provocaron una alteración en el campo magnético terrestre, haciendo posible el avistamiento en el país.

Expertos explican que el fenómeno podría repetirse durante las próximas noches si ocurre una nueva oleada solar. Recomiendan buscar lugares alejados de la contaminación lumínica y con cielos despejados para disfrutar del espectáculo natural.

El evento ha generado gran interés entre los amantes de la astronomía y las redes sociales, donde circulan impresionantes imágenes del cielo teñido de colores, recordando la fuerza y belleza de los fenómenos naturales que provienen del espacio.