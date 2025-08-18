Australia multa a la aerolínea Qantas con 59 mdd por despidos en pandemia

La aerolínea Qantas Airways, considerada la línea aérea más grande de Australia, deberá pagar una multa de 90 millones de dólares australianos (59 millones de dólares estadounidenses) tras ser declarada culpable de despedir ilegalmente a más de 1,800 empleados de tierra durante la pandemia de COVID-19.

El fallo judicial contra Qantas

El juez federal Michael Lee subrayó que la sanción busca ser un ejemplo para otras corporaciones y que “no se vea como un simple costo de hacer negocios”. Del total, 50 millones de dólares australianos serán destinados al Sindicato de Trabajadores del Transporte (TWU), que presentó la demanda en representación de los afectados.

La disputa se remonta al inicio de la pandemia, cuando Qantas decidió externalizar operaciones en 10 aeropuertos, lo que provocó la pérdida de empleo para 1,820 trabajadores. Aunque la empresa admitió su error, el tribunal cuestionó la forma en que intentó ocultar decisiones internas y la ausencia de su actual directora ejecutiva, Vanessa Hudson, en las audiencias.

Indemnización adicional a los trabajadores

La sanción se suma a la compensación de 120 millones de dólares australianos acordada en 2024 para los extrabajadores afectados. Pese a ello, la compañía aún enfrenta críticas por su mal servicio, precios elevados de boletos y venta de asientos en vuelos cancelados.

El TWU calificó el fallo como una “victoria histórica” para los trabajadores y advirtió que otras empresas podrían enfrentar sanciones más duras en el futuro. Tras el anuncio, las acciones de Qantas registraron una leve caída de 0.13% en la Bolsa de Sídney.

Con información de la Agence France-Presse