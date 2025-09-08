Australiana condenada por asesinar a familiares usando hongos tóxicos

Una mujer australiana fue condenada a cadena perpetua por asesinar a los padres y a una tía de su esposo al cocinar un plato con hongos tóxicos, en un caso que ha conmocionado a la localidad de Morwell, en el estado de Victoria. La sentencia permitirá que pueda solicitar libertad condicional tras cumplir 33 años de prisión.

El trágico almuerzo

En 2023, Erin Patterson, de 50 años, preparó un almuerzo familiar que comenzó con oración y charla animada, pero terminó en tragedia. Las víctimas, Don y Gail Patterson y Heather Wilkinson, murieron después de ingerir un plato que contenía Amanita phalloides, también conocido como el “hongo de la muerte”, uno de los más peligrosos del mundo.

Juicio y sentencia

Durante el juicio, Patterson aseguró que la intoxicación fue accidental. Sin embargo, un jurado la encontró culpable de los asesinatos y de intentar asesinar a Ian Wilkinson, esposo de Heather. Al leer la sentencia, el juez Christopher Beale destacó el trauma causado a las víctimas y la falta de arrepentimiento de la acusada.

El juicio atrajo la atención de podcasters, medios y aficionados al crimen, convirtiendo a la tranquila Morwell en foco de cobertura mediática. El equipo legal de Patterson tiene 28 días para apelar, buscando reducir el tiempo antes de poder solicitar libertad condicional.

Familiares y duelo

Tras la condena, Ian Wilkinson agradeció las oraciones y mensajes de apoyo, pero solicitó respeto a la privacidad mientras la familia enfrenta el duelo. El motivo detrás del crimen aún no ha sido esclarecido, dejando un misterio sobre las razones que llevaron a Patterson a actuar contra sus familiares.