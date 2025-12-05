Auto queda al borde del barranco en el mirador de Costa Azul, en San José del Cabo

Accidente en el mirador de Costa Azul, en San José del Cabo. Un automóvil tipo sedán quedó al borde del barranco del mirador de Costa Azul, luego de chocar contra un muro de contención en la cabecera municipal.

Aparentemente y de acuerdo a la información preliminar el vehículo derrapó sobre la carretera, perdió el control e impactó contra el muro de contención que delimita la zona del mirador, quedando a escasos centímetros de caer al barranco.

El incidente ocurrió la mañana de este viernes en medio de la constante llovizna que desde ayer se registra en el municipio de Los Cabos, y aunque generó alarma entre automovilistas que circulaban por el área, no se reportaron personas lesionadas hasta el momento.

Cuerpos de emergencia no intervinieron en el sitio, por lo que se desconoce si el vehículo fue retirado.