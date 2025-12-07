Auto cae a un socavón en El Zacatal, San José del Cabo

El conductor de un auto compacto cayó a un socavón en la colonia El Zacatal, en San José del Cabo, la tarde del sábado 6 de diciembre.

Al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos de San José del Cabo, así como su unidad médica.

El incidente ocurrió sobre el tramo Cabo San Lucas–San José del Cabo, a unos metros de la tienda Chedraui, donde permanece un socavón a orillas de la carretera transpeninsular, originado por las lluvias de la pasada temporada de lluvias, asi como el reblandecimiento de los caminos derivado de las lluvias invernales de esta semana.

El conductor no se percató del socavón y cayó, quedando el vehículo volcado.

Los bomberos realizaron el rescate correspondiente y, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad.