Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 7 de Diciembre, 2025
HomeLos CabosAuto cae a un socavón en El Zacatal, San José del Cabo
Los Cabos

Auto cae a un socavón en El Zacatal, San José del Cabo

El vehículo terminó volcado, y el conductor presentó lesiones leves que no pusieron en riesgo su vida.
Brenda Ireri Yáñez
7 diciembre, 2025
0
25
auto-cae-socavon-zacatal

Redes sociales

El conductor de un auto compacto cayó a un socavón  en la colonia El Zacatal, en San José del Cabo, la tarde del  sábado 6 de diciembre.

Al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos de San José del Cabo, así como su unidad médica.

El incidente ocurrió sobre el tramo Cabo San Lucas–San José del Cabo, a unos metros de la tienda Chedraui, donde permanece un socavón a orillas de la carretera transpeninsular, originado por las lluvias de la pasada temporada de lluvias, asi como el reblandecimiento de los caminos derivado de las lluvias invernales de esta semana.

El conductor no se percató del socavón y cayó, quedando el vehículo volcado.

Los bomberos realizaron el rescate correspondiente y, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAccidente automovilistico
Articulo anterior

Tigres elimina al Cruz Azul y avanza a la final de la ...

Siguiente articulo

Así hicieron oficial su relación Katy Perry y Justin Trudeau en Japón