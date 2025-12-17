Autobús choca en autopista de Oaxaca, dos mujeres fallecidas

Un accidente vial en la autopista Oaxaca–Cuacnopalan dejó dos personas fallecidas y más de una decena de lesionados, luego de un choque entre un autobús de pasajeros y un vehículo de carga, informaron autoridades de protección civil. El siniestro ocurrió este martes en una de las principales vías que conectan la capital del estado con la Ciudad de México.

El percance se registró a la altura del kilómetro 147+800, en el tramo comprendido entre Nativitas y Coixtlahuaca, donde corporaciones de rescate trasladaron a los heridos a hospitales de Tehuacán, Puebla, y de la ciudad de Oaxaca.

De acuerdo con el reporte de la Guardia Nacional, el autobús de pasajeros de la empresa Halcones impactó contra un camión de carga que transportaba materiales de construcción. Las víctimas mortales fueron identificadas como Catalina, de 75 años, y Laurentina, de 69 años de edad.

Testimonios recabados en el lugar señalaron que el operador del autobús perdió el control del volante y se estrelló contra la unidad tipo Dina, que transportaba varias toneladas de tabique. Al arribo de las autoridades, ninguno de los conductores se encontraba en el sitio del accidente.

Elementos de la Guardia Nacional, división Carreteras, realizaron labores de abanderamiento para prevenir nuevos percances y evitar la rapiña del material esparcido sobre el asfalto, mientras continuaban las investigaciones para deslindar responsabilidades.