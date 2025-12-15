VIDEO: Autobús escolar cae a barranco y mueren 16 estudiantes

Un autobús escolar que trasladaba a estudiantes en el departamento de Antioquia, en el noreste de Colombia, se precipitó por un barranco de más de 80 metros, dejando un saldo trágico de al menos 16 estudiantes muertos y 20 heridos, según autoridades locales. El incidente ocurrió en la madrugada des pasado domingo 14 de diciembre en una zona rural del municipio de Remedios, en la vía que conecta con Zaragoza.

El vehículo transportaba a un grupo de jóvenes que regresaban de una excursión de grado organizada por egresados del Liceo Antioqueño de Bello, tras un viaje al Caribe colombiano. Los estudiantes habían salido de las playas de Tolú, en el departamento de Sucre, con destino a Medellín cuando sucedió el accidente en el sector conocido como El Chispero.

Los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas en el lugar del incidente para rescatar a los heridos y recuperar los cuerpos. Los lesionados —incluyendo menores y adultos— fueron trasladados a distintos centros hospitalarios de la región, entre ellos hospitales de Remedios, Segovia y otros municipios cercanos.

Autoridades aún investigan las causas del siniestro, y aunque todavía no se ha determinado oficialmente qué provocó la salida de la carretera, se sabe que el tramo donde ocurrió el accidente es montañoso y con curvas pronunciadas, lo que aumenta el riesgo de siniestros viales. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su pesar y declaró que se trata de una noticia “muy triste” para la comunidad, especialmente en esta temporada del año. En redes sociales, también destacó la gravedad del hecho y la activación de la red hospitalaria para atender a las víctimas.

La tragedia ha generado conmoción entre familiares, estudiantes y autoridades educativas del Liceo Antioqueño de Bello, que han lamentado la pérdida de vidas jóvenes en un accidente que pone en luto a la región. Las investigaciones continuarán para determinar responsabilidades y entender a fondo lo ocurrido.

