Autobús incendiado en autopista Córdoba-Veracruz (Video)

Un autobús incendiado de la línea ADO, tras el choque tracto camión sobre la autopista Córdoba-Veracruz, a la altura del municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el kilómetro 33, de acuerdo con reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe). El percance dejó un saldo de 14 lesionados, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos para su valoración,

Los heridos fueron atendidos por paramédicos y cuerpos de auxilio, quienes confirmaron que la mayoría viajaba en el autobús, mientras otros lesionados provenían de vehículos particulares involucrados en el incidente. Entre ellos se encontraban adultos mayores y el conductor del camión de pasajeros, todos en condición estable.

El accidente generó la movilización de bomberos y elementos de la Guardia Nacional, quienes cerraron la circulación en el tramo Córdoba-La Tinaja para sofocar las llamas del autobús incendiado y controlar los riesgos derivados del derrame de combustible. La vialidad permaneció cerrada por más de dos horas hasta que se aseguró la zona.

Autoridades señalaron que el tracto camión transportaba cajas de cerveza, lo que provocó actos de rapiña por parte de habitantes de la zona. Policías estatales intervinieron para frenar la situación, debido a que los saqueadores se expusieron a las altas temperaturas de los fierros aún encendidos.

¿Te imaginas estar ahí? El terror los pasajeros en el choque de la autopista Córdoba – Veracruz. El video capta cuando el ADO es golpeado por el tráiler, se incendia y pasajeros rompen las ventanas y saltar al pavimento. La luchan por sobrevivir en medio de las llamas. pic.twitter.com/B005movxA4 — Víctor M. Toriz (@VictorToriz) September 10, 2025

Los escombros del autobús incendiado, el tracto camión y tres vehículos particulares más fueron trasladados a un corralón, donde quedaron bajo resguardo como evidencia del accidente. Peritos de la Guardia Nacional iniciaron el levantamiento de un acta para deslindar responsabilidades y esclarecer las causas del siniestro.

Mientras tanto, Capufe informó que la circulación hacia Veracruz y Orizaba se restableció de manera parcial, manteniendo un carril bloqueado para permitir las labores de limpieza y el retiro de escombros.