Autobús de pasajeros se desbarranca en Puebla: hay al menos tres muertos y 21 heridos

Un fatal accidente con saldo de al menos tres muertos y una veintena de heridos se registró la mañana de este sábado 23 de agosto de 2025 en la carretera federal México-Tuxpan, a la altura del paraje Finca Alegre en Huauchinango, Puebla.

El autobús accidentado es de la línea Futura y según datos proporcionados por los sobrevivientes, la unidad desbarrancó luego de que su conductor perdiera el control en una curva.

Mediante un post en redes sociales, Protección Civil del Estado de Puebla dio a conocer que el saldo preliminar es de tres personas fallecidas y 21 lesionados, han confirmado

El accidente se registró alrededor del medio día de este sábado y tras ser reportado el percance vial se han movilizado a la zona equipos de emergencia y autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender a las víctimas y realizar las labores de rescate.

El autobús de la empresa Futura había salido de la Central de Huauchinango con más de 25 pasajeros con destino a la Ciudad de México (CDMX).

Debido a las labores de rescate, la carretera federal México-Tuxpan fue cerrada completamente.

Lista de heridos en el accidente del autobús Futura en la México-Tuxpan

De forma extraoficial se ha dado a conocer la lista de los heridos en el accidente de autobús Futura en la carretera México-Tuxpan, así como su edad.

• Cristian Eduardo Díaz Gutiérrez 19 años

• Abelino García Sosa 71 años

• Yobany Onofre 23 años

• Ma. De Lourdes Sánchez 64 años

• Alejandro Jiménez Román 81 años

• Dayana o Mariana Jiménez Sánchez 20 años

• Norma Alicia Ramírez González 30 años

• German Luna Márquez 31 años

• Ofelia Téllez Cruz (embarazada) 22 años

• Ma. Fernanda Mendoza Castro 24 años

• Lucila Castro Ávila 56 años

• José Alfredo Garrido Pérez 17 años

• Angelina Moreno Aguirre 21 años

• Ángel Téllez Mendoza Castro 31 años

• Agustina Hernández Hernández

• Isabel Pérez Luna 27 años

• Abel Pérez Luna 27 años

• Aida Vázquez Hernández 14 años

• Oscar Pérez Chávez, internado en el ISSSTEP

• Sherlin Velázquez Amador, internada en el ISSSTEP

• Madeley Ivonne Bautista Batalla, internada en el ISSSTEP

• María Elena Fernández Barallo, internada en el ISSSTEP

• Ascensión Cruz Mariano, internado en el ISSSTEP

• Ángel Téllez Mendoza, internado en el ISSSTEP

• Honoria Castro Ávila, internada en el ISSSTEP

• Amado German Martínez Martínez, internado en el ISSSTEP

• Silvia Ortega Amador internado en el ISSSTEP

Presumiblemente, los heridos fueron trasladados al Hospital Integral de Huauchinango y otros al ISSSTEP.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado se harán cargo de las diligencias correspondientes para investigar a fondo las causas exactas que derivaron en este fatal accidente.