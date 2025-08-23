Autobús de pasajeros se desbarranca en Puebla: hay al menos tres muertos y 21 heridos
Un fatal accidente con saldo de al menos tres muertos y una veintena de heridos se registró la mañana de este sábado 23 de agosto de 2025 en la carretera federal México-Tuxpan, a la altura del paraje Finca Alegre en Huauchinango, Puebla.
El autobús accidentado es de la línea Futura y según datos proporcionados por los sobrevivientes, la unidad desbarrancó luego de que su conductor perdiera el control en una curva.
Mediante un post en redes sociales, Protección Civil del Estado de Puebla dio a conocer que el saldo preliminar es de tres personas fallecidas y 21 lesionados, han confirmado
El accidente se registró alrededor del medio día de este sábado y tras ser reportado el percance vial se han movilizado a la zona equipos de emergencia y autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender a las víctimas y realizar las labores de rescate.
El autobús de la empresa Futura había salido de la Central de Huauchinango con más de 25 pasajeros con destino a la Ciudad de México (CDMX).
Debido a las labores de rescate, la carretera federal México-Tuxpan fue cerrada completamente.
Lista de heridos en el accidente del autobús Futura en la México-Tuxpan
Presumiblemente, los heridos fueron trasladados al Hospital Integral de Huauchinango y otros al ISSSTEP.
Las autoridades de la Fiscalía General del Estado se harán cargo de las diligencias correspondientes para investigar a fondo las causas exactas que derivaron en este fatal accidente.
