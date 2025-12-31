Esta es la autopista más transitada de México durante las vacaciones decembrinas

Durante las vacaciones de fin de año, la red carretera mexicana ha registrado un incremento notable en el tránsito vehicular, con la autopista México-Querétaro destacándose como la vía más transitada del país, según datos oficiales recabados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

En el marco del Operativo Invierno 2025, que inició el 19 de diciembre y concluirá el 4 de enero de 2026, la caseta de cobro Tepotzotlán, ubicada sobre la autopista México-Querétaro, contabilizó 723 mil 525 cruces en los primeros diez días de la temporada vacacional, cifra que la posiciona por encima de otras rutas nacionales en términos de tránsito acumulado.

Según Capufe, la afluencia total en las autopistas bajo su administración alcanzó 14 553 823 cruces entre el 19 y el 29 de diciembre, promediando cerca de 1.4 millones de cruces diarios, un reflejo del intenso flujo de viajeros durante estas vacaciones. La autopista México-Querétaro no sólo registró el mayor uso, sino que sobrepasó en tráfico a otras rutas importantes como la México-Puebla y México-Cuernavaca.

En concreto, la caseta San Marcos sobre la carretera México-Puebla acumuló 428 835 cruces, mientras que la plaza de cobro Tlalpan en la autopista México-Cuernavaca alcanzó 381 813 cruces, posicionándose como las siguientes en demanda después de la México-Querétaro.

Operativo y seguridad en carretera

El despliegue del operativo incluye más de 4, 800 elementos y 254 unidades de auxilio, ambulancias, grúas y vehículos de rescate, para atender incidentes en las vías durante las vacaciones. Las autoridades han recomendado a los automovilistas planificar sus viajes, revisar el estado de sus vehículos y respetar las normas de tránsito para minimizar riesgos en la autopista y otras rutas saturadas.

Este aumento en el uso de autopistas se observa cada temporada vacacional, aunque la magnitud registrada en este periodo refleja una tendencia de movilidad que combina visitas familiares, turismo interno y desplazamientos entre estados con destino a diversos puntos turísticos.

Expertos en transportes señalan que la autopista México-Querétaro tiene una ubicación estratégica al conectar la capital con el Bajío y el norte del país, lo que explica su alta demanda durante las vacaciones. Estudios previos sobre movilidad vial han destacado que rutas que conectan grandes centros urbanos tienden a registrar mayores aforos en periodos de alta circulación.

A medida que avanza el operativo de invierno, las cifras de tránsito en esta y otras autopistas continuarán actualizándose, lo que permitirá evaluar tendencias de movilidad y necesidades de infraestructura para futuras temporadas de alta demanda.

