Autoridades llaman a estar atentos por zona de alta sismicidad en Los Cabos

La mañana de este lunes 16 de febrero se registró un sismo de baja magnitud en San José del Cabo, sin que hasta el momento se reporten afectaciones, informó Francisco Cota Márquez, encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos.

De acuerdo con datos preliminares del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 2.6 y tuvo su epicentro a 7 kilómetros al sureste de San José del Cabo, frente al Estero Josefino.

“Fue perceptible. Fue un sismo menor a tres. Por parte del Servicio Sismológico Nacional oficialmente mandando un comunicado de registro preliminar de 2.6 de magnitud. Estuvimos muy cerca del epicentro, fue a 7 km al sureste de San José del Cabo, precisamente frente al Estero Josefino; por eso, al estar tan cerca, se sintió y se escuchó el estruendo de donde pasó la energía liberada por el sismo y la vibración principalmente en el centro de la ciudad, donde se percibió con mayor intensidad”, explicó el funcionario.

Tras el movimiento, autoridades municipales activaron los protocolos de evacuación y revisión en el Palacio Municipal, permitiendo posteriormente el reingreso del personal una vez descartados daños estructurales.

Cota Márquez subrayó que la región se ubica en una zona de alta sismicidad, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta ante posibles eventos recurrentes.

“Hay que estar muy atentos, recordar que estamos en una zona de alta sismicidad. Va a seguir habiendo sismos. Pudimos constatarlo aquí en el Palacio Municipal: evacuamos el inmueble, atendimos la evacuación, evaluamos el inmueble y se permitió a los empleados ingresar nuevamente después de la revisión, que es el protocolo correspondiente (…) primeramente, ante el movimiento sísmico, evacuar el inmueble donde nos encontremos; posteriormente revisar que no haya daños estructurales y, si se percibe alguno, informar de inmediato para que el personal del área de gestión de riesgos realice la inspección correspondiente”, detalló.

Finalmente, reiteró la recomendación a la ciudadanía de revisar sus viviendas y centros de trabajo tras cualquier movimiento telúrico y reportar de inmediato posibles afectaciones a las autoridades de Protección Civil.

