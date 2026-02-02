Inicia oficialmente la temporada de ballena gris en Puerto Chale con promesas de justicia social

La espera terminó para los amantes de la naturaleza en la media península. En primer lugar, el pasado viernes 31 de enero, autoridades de los tres niveles de gobierno dieron el banderazo oficial a la temporada de avistamiento de la ballena gris en Puerto Chale. Asimismo, este evento anual se ha consolidado como el motor económico más importante para las familias de esta comunidad pesquera.

Por otro lado, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, resaltó que el turismo ahora camina de la mano con la ciencia. De hecho, mencionó que gracias a la colaboración con instituciones como el CIBNOR, se han impulsado proyectos agroacuícolas que ya benefician a los niños de la zona con alimentos más sanos. “La ciencia tiene que estar al servicio de la comunidad”, afirmó la presidenta, destacando que el éxito de Puerto Chale se debe al trabajo en equipo entre gobierno y ciudadanos.

En cuanto a la infraestructura, el gobernador Víctor Castro Cosío aprovechó el marco del evento para reconocer los rezagos históricos que aún persisten. Por lo tanto, hizo un compromiso público para atender los problemas de vivienda y electrificación que afectan a los residentes locales. “Nadie se debe quedar sin cuando menos un cuarto con baño”, expresó el mandatario. Debido a esto, aseguró que su administración trabajará para que el brillo turístico de la ballena también se refleje en la calidad de vida de los habitantes.

Turismo de naturaleza y compromiso federal

Sin duda, el banderazo contó con un respaldo institucional importante, incluyendo la presencia del Ejército Mexicano y legisladores federales. Por esta razón, los prestadores de servicios turísticos se mostraron optimistas, ya que el fortalecimiento del turismo de naturaleza garantiza que los recursos lleguen directamente a quienes operan las pangas y servicios locales. Asimismo, se destacó la seguridad y la capacitación que han recibido para ofrecer una experiencia de clase mundial.

Igualmente, el gobernador pidió a la comunidad mantener la resistencia y la paciencia, asegurando que Puerto Chale ya no quedará en el olvido. En resumen, el inicio de esta temporada no solo representa la llegada de visitantes nacionales e internacionales, sino también el inicio de obras clave para la justicia social. De igual forma, se espera que el avistamiento sea uno de los más concurridos en la historia reciente de Baja California Sur.

Finalmente, las autoridades invitaron a todos los sudcalifornianos a visitar el puerto y vivir la experiencia de ver de cerca a la ballena gris. En conclusión, Puerto Chale inicia su etapa más brillante del año con la meta de equilibrar el éxito comercial con el bienestar humano. Con estas acciones, el municipio de La Paz refuerza su posición como un destino líder en conservación y turismo sustentable a nivel global.

