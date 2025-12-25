Autoridades de BCS envían mensajes de unidad y buenos deseos por Navidad

Con motivo de las celebraciones decembrinas, autoridades estatales y municipales de Baja California Sur compartieron mensajes dirigidos a la ciudadanía, enfocados en la unidad, la solidaridad, la esperanza y el deseo de un mejor año para las familias sudcalifornianas.

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío llamó a la reflexión diaria, al respeto entre personas y a la capacidad de perdonar. Señaló que estas fechas son una oportunidad para ser mejores seres humanos y fortalecer la fraternidad social.

Alcaldes llaman a no perder la fe y a mantener la unión

La alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio, destacó que diciembre representa un tiempo de reconciliación y fortaleza. Subrayó que el municipio es grande por su gente y pidió no perder la fe ni la esperanza.

En Loreto, la alcaldesa Paz Ochoa Amador reconoció que el año presentó retos importantes, pero afirmó que también dejó aprendizajes sobre la fuerza colectiva. Deseó salud, unión y paz para los hogares loretanos.

Mensajes de ánimo ante los retos y buenos deseos para 2026

El alcalde de Comondú, Roberto Pantoja Castro, señaló que, aunque se han enfrentado tiempos difíciles, existe confianza en salir adelante. Afirmó que rendirse no es opción para quienes siguen luchando.

Por su parte, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, deseó felices fiestas a las familias y expresó su expectativa de que 2026 sea un año igual o mejor que 2025, con unidad y amor familiar.

En Los Cabos, el presidente municipal Christian Agúndez Gómez invitó a disfrutar el cierre de año en familia y aseguró que hay confianza en que el próximo año traerá mejores resultados para el municipio.

