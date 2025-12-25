Autoridades de BCS alertan por riesgos y reafirman prohibición de pirotecnia en Navidad y Año Nuevo

Ante la cercanía de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, autoridades estatales y municipales de Baja California Sur emitieron un llamado oficial a la ciudadanía para evitar el uso de pirotecnia, recordando que su manejo está prohibido y representa un alto riesgo para la integridad física, la salud y el medio ambiente.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó que cada año se registran accidentes por quemaduras, amputaciones y lesiones oculares, principalmente en menores de edad, derivados del uso de cohetes y fuegos artificiales. Por ello, se mantienen operativos preventivos y de vigilancia en coordinación con policías municipales y estatales.

Por su parte, la Secretaría de Salud de BCS advirtió que el uso de pirotecnia genera un incremento en las atenciones médicas de urgencia y afecta de manera directa a personas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares, adultos mayores y personas con trastornos neurosensoriales, como el espectro autista, quienes pueden presentar crisis de ansiedad y descompensaciones.

Autoridades ambientales estatales señalaron que la pirotecnia libera partículas contaminantes, metales pesados y gases tóxicos, los cuales deterioran la calidad del aire, especialmente en zonas urbanas. Estos contaminantes pueden permanecer suspendidos durante horas, agravando padecimientos como asma, bronquitis y alergias.

Además, Protección Civil alertó que el uso de fuegos artificiales incrementa el riesgo de incendios, particularmente en áreas con vegetación seca, lo que pone en peligro viviendas, áreas naturales y fauna silvestre en un estado con ecosistemas altamente vulnerables como Baja California Sur.

Las autoridades recordaron que la venta, distribución y uso de pirotecnia sin permiso está prohibida por la normatividad estatal y federal, y que su incumplimiento puede derivar en multas, decomiso del material e incluso sanciones penales, dependiendo de la gravedad y reincidencia.

Las autoridades coincidieron en que unas fiestas sin pirotecnia contribuyen a un cierre de año más seguro, saludable y respetuoso con el medio ambiente, apelando a la corresponsabilidad social de la ciudadanía.

