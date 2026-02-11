Autoridades y hoteles acuerdan refuerzan la seguridad en zonas turísticas de Los Cabos

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en áreas turísticas y mantener el orden en las zonas de mayor afluencia de visitantes, el XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, participó en una mesa de trabajo con asociaciones hoteleras y autoridades de las tres órdenes de gobierno para consolidar acciones conjuntas de prevención y vigilancia .

Por instrucción del presidente municipal, Christian Agúndez Gómez, de estrechar la coordinación con la iniciativa privada, el director general de Seguridad Pública, Christopher Jordi López Monge, encabezó la representación municipal y reiteró la importancia de mantener una comunicación permanente que permita atender oportunamente las necesidades tanto en San José del Cabo como en Cabo San Lucas.

Durante el encuentro se analizaron los principales retos operativos en la zona turística. Como resultado, se establecen acuerdos para optimizar los tiempos de respuesta, fortalecer la presencia policial en puntos estratégicos y unificar criterios de actuación preventiva. El titular de la corporación subrayó que la seguridad en áreas turísticas es un elemento clave para el desarrollo ordenado del municipio y para generar confianza entre residentes, visitantes y sectores productivos.

Lee más: Bomberos josefinos participarán en ejercicio binacional con CAL FIRE para combatir incendios forestales

El Ayuntamiento de Los Cabos informó que comenzará impulsando para fortalecer la seguridad en áreas turísticas , así como en colonias y espacios públicos, con el propósito de contribuir a un entorno más tranquilo y ordenado para las familias cabeñas.

Con este ejercicio de diálogo y coordinación entre Seguridad Pública y el sector hotelero, se consolida una ruta de trabajo orientada a proteger la integridad de la ciudadanía y de quienes visitan el destino, reforzando a Los Cabos como un municipio con instituciones cercanas, eficaces y comprometidas con la paz social.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/