Autoridades impulsan que la recaudación de ASIPONA se aplique en la marina de CSL

El diputado federal Luis Armando Díaz informó que se trabaja en reformas normativas para que los recursos generados por ASIPONA en el puerto de Cabo San Lucas se destinen directamente al mantenimiento y fortalecimiento de la marina local.

Durante su declaración, Díaz explicó que la propuesta contempla la creación de un consejo portuario en el que participen la Secretaría de Marina, el Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Ayuntamiento de Los Cabos, con el objetivo de garantizar que la inversión derivada de la recaudación beneficie al recinto portuario.

“Ya se reformó una normatividad que permitirá instalar un consejo en donde participe la Secretaría de Marina a través de ASIPONA, así como el Gobierno estatal y el Ayuntamiento de Los Cabos. No hemos logrado un programa completo que rescate el tema Puerto-Ciudad, pero al menos este consejo permitirá que la inversión de ASIPONA fortalezca el recinto portuario”, señaló Díaz.

El legislador destacó la importancia de que los recursos obtenidos de la actividad portuaria permanezcan en la región para mejorar la infraestructura y garantizar la operación segura de la marina.

Según cifras de ASIPONA, el puerto de Cabo San Lucas registró durante los primeros siete meses de 2025 un total de 161 arribos con 605,763 pasajeros, consolidándose como el cuarto destino de México con mayor número de cruceros. Esto representó un crecimiento del 24% en arribos y de más del 36% en pasajeros respecto al mismo periodo de 2024, reflejando el potencial económico del puerto y la importancia de reinvertir los recursos en la infraestructura portuaria.