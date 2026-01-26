Reportan balance positivo en La Paz tras lluvias; atienden colapsos en colectores

Las precipitaciones del pasado fin de semana en la capital del estado pusieron a prueba la infraestructura urbana. El Ayuntamiento de La Paz reportó un balance positivo tras los operativos de limpieza y desazolve realizados por el OOMSAPAS y diversas dependencias municipales. Aunque se registraron afectaciones en pozos de visita y colectores, la intervención inmediata evitó incidentes mayores en las vialidades principales.

Abimael Ibarra Abundez, director del organismo operador de agua, detalló que los trabajos más intensos se concentraron en la calle Isabel la Católica y en Camino Real (calle Índigo). En estas zonas, las cuadrillas operaron equipos VACTOR por más de ocho horas continuas para desalojar el agua acumulada. Ibarra hizo un llamado a la conciencia ciudadana, pues detectaron que la saturación de los colectores se debió a drenajes pluviales domésticos conectados erróneamente al alcantarillado sanitario.

Otros sectores que requirieron atención especial fueron el Boulevard Constituyentes (frente a Fidepaz), el Malecón y las colonias Galeana y Navarro. En estas últimas, fue necesaria la coordinación con la CONAGUA para utilizar bombas de achique y retirar el agua estancada que amenazaba con ingresar a los domicilios. Afortunadamente, los cárcamos de bombeo operaron sin contratiempos, salvo un incidente menor por falta de energía eléctrica que fue resuelto a la brevedad.

Infraestructura pluvial: La tarea pendiente

La presidenta municipal, Milena Quiroga Romero, reconoció la labor de las cuadrillas que trabajaron desde la madrugada del viernes hasta el domingo. Si bien admitió que aún existen puntos con sedimentos y algo de agua, aseguró que Protección Civil mantiene la vigilancia para descartar riesgos. La alcaldesa subrayó que estas lluvias, más allá de los retos operativos, son benéficas para la recarga de la presa El Novillo, actualmente en construcción.

Sin embargo, Quiroga Romero enfatizó que la ciudad necesita evolucionar en su infraestructura pluvial. Mencionó la importancia de proyectos futuros como la construcción de nuevos cárcamos en las zonas de Chametla y El Centenario. El objetivo es que estos sistemas permitan almacenar y bombear el agua hacia zonas seguras de manera automática, evitando que las lagunas de lluvia permanezcan estancadas por semanas en las calles de estas comunidades.

Finalmente, las autoridades municipales destacaron que la capacidad de respuesta ha mejorado gracias a la coordinación entre el sector público y privado. Con el apoyo de maquinaria de contratistas, se logró restablecer la movilidad en tiempo récord. Por ahora, el llamado a los automovilistas es a circular con precaución debido a la posible presencia de baches o arena remanente en algunas intersecciones de la ciudad.

