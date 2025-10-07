Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 7 de Octubre, 2025
BCS

Autoridades refuerzan medidas ante avance del huracán Priscilla en Baja California Sur

El Consejo Estatal de Protección Civil mantiene la alerta ante el huracán Priscilla, que podría intensificarse a categoría 3
Brenda Ireri Yáñez
7 octubre, 2025
El Consejo Estatal de Protección Civil

Gobierno de BCS

El huracán Priscilla podría alcanzar categoría 3 la tarde-noche de este martes, informó el Consejo Estatal de Protección Civil en su tercera sesión. No se prevé impacto directo en BCS; sin embargo, habrá lluvias intensas en La Paz y Los Cabos. Para miércoles 8 y jueves 9 de octubre, se esperan lluvias en Comondú.

Llamado de autoridades

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío pidió mantenerse alerta. La coordinadora nacional de PC, Laura Velázquez, acudió para reforzar la coordinación antes, durante y después del fenómeno. Esta tarde se trasladará a Los Cabos por posible mayor afectación.

Medidas y operación

  • Clases suspendidas en todos los niveles y turnos en La Paz y Los Cabos.

  • Libre tránsito en el libramiento Cabo San Lucas–San José del Cabo desde las 14:00 h de este martes, hasta nueva indicación.

  • Puertos: cerrados en Los Cabos; en La Paz, restricción para embarcaciones menores.

  • Aeropuertos: operación prácticamente normal; un vuelo a La Paz cancelado.

  • Carreteras e infraestructura: sin daños relevantes hasta el momento.

Condiciones del sistema

Priscilla aumentó su velocidad de desplazamiento a 17 km/h, con vientos sostenidos de 175 km/h. Por condiciones del Pacífico, empezaría a debilitarse a partir del miércoles.

Próximas sesiones

El Consejo Estatal sesionará a las 7:00 h del miércoles 8 de octubre y, más tarde, sostendrá una reunión con autoridades federales y de Los Cabos para evaluar daños y definir acciones inmediatas.

