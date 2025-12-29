Piden autoridades respetar prohibición de pirotecnia durante celebraciones en BCS

Con el objetivo de que las celebraciones de fin de año se desarrollen en un ambiente de tranquilidad, seguridad y convivencia, la Mesa Estatal de Seguridad recordó a la ciudadanía que en Baja California Sur no está permitida la venta, compra ni el uso de pirotecnia.

El secretario general de Gobierno, José Saúl González Núñez, señaló que esta disposición busca prevenir accidentes y proteger la integridad de la población, especialmente de niñas y niños, personas adultas mayores y animales domésticos, quienes suelen verse más afectados por el uso de estos artefactos.

Asimismo, destacó la importancia de la corresponsabilidad social para evitar situaciones de riesgo, al señalar que denunciar el uso de pirotecnia contribuye a reducir lesiones graves, principalmente quemaduras que afectan con mayor frecuencia a menores de edad.

En ese contexto, exhortó a la población a hacer uso responsable de los números de emergencia 911 y 089, a fin de reportar cualquier irregularidad o solicitar apoyo de las autoridades correspondientes.

Finalmente, González Núñez reiteró el llamado a respetar la normatividad vigente y a sumarse a las acciones preventivas que se implementan en todo el estado, con el objetivo de que las festividades decembrinas se vivan con responsabilidad, unión y cuidado compartido.

