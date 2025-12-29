Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 29 de Diciembre, 2025
BCS

Piden autoridades respetar prohibición de pirotecnia durante celebraciones en BCS

La Mesa Estatal de Seguridad reiteró a la ciudadanía que la venta y el uso de pirotecnia están prohibidos en Baja California Sur como medida preventiva
29 diciembre, 2025
pirotecnia

Imagen creada con IA

Con el objetivo de que las celebraciones de fin de año se desarrollen en un ambiente de tranquilidad, seguridad y convivencia, la Mesa Estatal de Seguridad recordó a la ciudadanía que en Baja California Sur no está permitida la venta, compra ni el uso de pirotecnia.

El secretario general de Gobierno, José Saúl González Núñez, señaló que esta disposición busca prevenir accidentes y proteger la integridad de la población, especialmente de niñas y niños, personas adultas mayores y animales domésticos, quienes suelen verse más afectados por el uso de estos artefactos.

Asimismo, destacó la importancia de la corresponsabilidad social para evitar situaciones de riesgo, al señalar que denunciar el uso de pirotecnia contribuye a reducir lesiones graves, principalmente quemaduras que afectan con mayor frecuencia a menores de edad.

En ese contexto, exhortó a la población a hacer uso responsable de los números de emergencia 911 y 089, a fin de reportar cualquier irregularidad o solicitar apoyo de las autoridades correspondientes.

Finalmente, González Núñez reiteró el llamado a respetar la normatividad vigente y a sumarse a las acciones preventivas que se implementan en todo el estado, con el objetivo de que las festividades decembrinas se vivan con responsabilidad, unión y cuidado compartido.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
