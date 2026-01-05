Autoridades de salud refuerzan llamado a vacunación contra COVID-19

Autoridades del sector salud en Baja California Sur reiteraron el llamado a la población, principalmente a personas adultas mayores y con enfermedades crónicas, a mantener la vacunación y las medidas preventivas contra el COVID-19.

De acuerdo con información del sector salud, durante el año que concluyó se registraron 111 hospitalizaciones por cuadros graves de esta enfermedad, la mayoría en personas que no contaban con antecedente de vacunación o tenían esquemas incompletos.

Asimismo, se reportaron seis defunciones, correspondientes a tres hombres y tres mujeres, con una edad promedio de 62 años, quienes no tenían esquema de vacunación contra el virus, informó el subdirector de Epidemiología, Alfredo Ojeda Garmendia.

El funcionario señaló que estos datos reflejan la importancia de que los grupos con mayor riesgo acudan a vacunarse, ya que la inmunización reduce la posibilidad de complicaciones graves asociadas a la enfermedad.

Indicó que las unidades médicas del sector salud en la entidad cuentan con vacunas contra el COVID-19 para la atención de grupos prioritarios, conforme a los lineamientos federales. Recordó que, durante la actual campaña de vacunación invernal, se aplican biológicos desarrollados por las farmacéuticas Pfizer y Moderna.

Ojeda Garmendia añadió que, ante el descenso de temperaturas y el incremento de infecciones respiratorias, es importante usar cubrebocas cuando se presenten síntomas, evitar la automedicación y acudir oportunamente a valoración médica.

Finalmente, recomendó prevenir cambios bruscos de temperatura, mantener el lavado frecuente de manos, aplicar la etiqueta respiratoria y favorecer la ventilación en espacios cerrados

