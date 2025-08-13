Autoridad se dice sorprendida por protesta de transportadoras tras acuerdos previos

Transportadoras turísticas bloquearon los accesos al Aeropuerto Internacional de Los Cabos la tarde del miércoles, a pesar de que un día antes se habían alcanzado acuerdos con autoridades para implementar medidas contra el transporte irregular en zonas turísticas.

El director del Transporte en Baja California Sur, Martín Guadalupe Salinas Ceseña, afirmó que desconoce las razones de la manifestación, ya que el martes se sostuvo una mesa de trabajo con el Frente Turístico de Baja California Sur, en la que participaron la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el gobernador Víctor Castro Cosío, donde se acordó iniciar el uso de una plataforma de registro para transportes previamente contratados.

“En la reunión de ayer, donde estuvo el Frente Turístico, desconocemos quién encabezó esta manifestación en el aeropuerto. La SICT informó que los operativos continuarían y que todos deben estar registrados en el sistema. Ayer se planteó claramente este tema”, declaró Salinas Ceseña.

Durante la mesa de diálogo, tanto transportadoras federales como gremios de taxis coincidieron con autoridades en la urgencia de atender la problemática del pirataje en el servicio de transporte turístico, por lo que se consideró inesperada la protesta del miércoles.

La manifestación, que duró pocas horas debido a las lluvias, se llevó a cabo en los accesos al aeropuerto, afectando parcialmente la movilidad en una de las zonas más concurridas del destino.

“ Hubo reuniones con permisionarios y gremios de taxis donde se acordó, con apoyo de la SICT federal, implementar el registro para el servicio previamente contratado. Esto dará certeza y legalidad a la operación del servicio federal”, explicó el funcionario.

Salinas Ceseña lamentó el cierre del acceso al aeropuerto, señalando que acciones como esta perjudican la imagen turística de Los Cabos. Reiteró que el objetivo de las autoridades no es restringir el servicio, sino ordenarlo, y reiteró el llamado a las partes involucradas a sumarse al nuevo sistema de registro para garantizar una operación segura, legal y transparente.

