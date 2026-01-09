México no logra superar meta de 4 millones de autos en 2025 por culpa de los aranceles de Trump

La industria automotriz mexicana no alcanzó la meta de producir 4 millones de autos ligeros en 2025, cerrando el año con 3 millones 953 494 unidades, una cifra 0.9 % inferior a la de 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La caída, que también afectó las exportaciones de autos, con un descenso de 2.7 %, ha sido atribuida en gran medida a los aranceles impuestos por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que alteraron los flujos comerciales entre ambos países.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) explicó que la combinación de la incertidumbre internacional y los aranceles ha roto la tendencia al alza que el sector mantuvo desde la pandemia de COVID-19. A pesar de ello, las ventas de autos en el mercado interno aumentaron 1.4 % respecto a 2024, lo que mantiene la demanda local relativamente estable.

Con la industria automotriz en una coyuntura de ajustes, el rumbo de los aranceles y la negociación bilateral con Estados Unidos continúan siendo factores clave para la recuperación de la producción y exportación de autos en 2026 y más allá.

Exportaciones y producción bajo presión

Las exportaciones de autos hechos en México, que representan una parte importante del PIB manufacturero, fueron las más afectadas por los aranceles, con 3 millones 385 785 unidades enviadas al exterior en 2025. La mayoría de estos autos se destina al mercado estadounidense, donde los gravámenes han encarecido el acceso a los compradores.

Varias marcas registraron descensos relevantes en producción y exportación durante el año. Volkswagen, Mazda, Honda, Stellantis y General Motors reportaron caídas significativas, una señal de la presión que los aranceles han ejercido sobre los grupos automotrices con operaciones en México. Entre estas, Mazda vio sus envíos caer más de 37 % y Honda alrededor de 20 % en 2025.

Resultados históricos y tendencias futuras

Aunque México no alcanzó los 4 millones de autos producidos en 2025, el registro de casi 3.95 millones representa el segundo mejor desempeño anual de la industria automotriz del país desde que se tienen registros. Analistas del sector señalan que el resultado, si bien por debajo de lo esperado, refleja cierto nivel de resiliencia ante perturbaciones externas como los aranceles.

