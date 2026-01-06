Tras el fin del decreto de autos chocolate: conoce cómo legalizar un vehículo extranjero en México

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre 2022 y 2025, cuando se activó la regularización de autos provenientes del extranjero, conocidos como “autos chocolate”, se han generado ingresos por más de 7 mil 302 millones de pesos por los trámites de regularización, los cuales se destinaron a obras de repavimentación en entidades federativas.

La cifra proviene de los pagos de aranceles y otros derechos asociados a la legalización de cerca de 3 millones de autos chocolate, vehículos usados de procedencia extranjera que no contaban con registro legal en México. El programa de regularización, establecido por decreto, concluyó a finales de 2025 y permitió normalizar su estatus fiscal y administrativo.

Si bien el Decreto que fomentaba y facilitaba la importación de autos usados, con un pago de 2,500 pesos por auto, fue derogado a partir del primero de enero de este año, quien desee importar de manera definitiva un auto usado proveniente del extranjero en 2026, se deberá ceñir a los esquemas fiscales, aduaneros y ambientales vigentes más estrictos y detallados en un Decreto publicado el 4 de noviembre de 2024 por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Las autoridades argumentan que esta nueva etapa pretende ordenar el parque vehicular nacional, fortalecer la recaudación formal y limitar la circulación de unidades sin control documental. El impacto de estos cambios en el mercado automotriz formal y en las finanzas públicas será observado en el transcurso de 2026.

¿Quieres legalizar un auto chocolate?

“Es importante mencionar que los ciudadanos que requieran importar un auto chocolate de procedencia extranjera pueden hacerlo de manera legal y transparente al amparo del Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado el 4 de noviembre de 2024, y renovado el 5 de noviembre pasado” comunicó la SHCP.

Para tal fin, los autos chocolate deben cumplir con las condiciones físicas, mecánicas y de protección al ambiente, sin el requisito adicional de certificado de origen y pagando los aranceles establecidos en el propio decreto.

