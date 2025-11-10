Entregan auxiliares auditivos a 368 personas en Baja California Sur

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío encabezó la entrega simbólica de auxiliares auditivos que beneficiarán a habitantes de los cinco municipios del estado.

El programa, impulsado por la Beneficencia Pública, refleja el compromiso de la Cuarta Transformación con la inclusión y la justicia social.

Durante el acto realizado en el Centro de Convenciones de la Unidad Cultural Jesús Castro Agúndez, en La Paz, se dio inicio a la distribución de estos dispositivos de tecnología avanzada, que permitirán mejorar la audición de 368 personas en situación vulnerable.

“Estos son los resultados que buscan los gobiernos federal y estatal: mejorar la calidad de vida y recuperar la audición con equipos totalmente gratuitos”, expresó el mandatario.

Acompañado por José Alfredo Cordero Esquivel, titular de la Beneficencia Pública Federal; Jesús Higuera Patrón, director estatal; y representantes del DIF, Castro Cosío destacó la importancia de esta jornada, que significa bienestar y esperanza para quienes más lo necesitan.

Cordero Esquivel señaló que la Beneficencia Pública realiza campañas similares en todo el país durante septiembre, octubre y noviembre, beneficiando a más de mil 100 personas con apoyos para escuchar, ver o desplazarse.

Además, anunció que en marzo de 2026 se realizarán 300 cirugías de cataratas y se entregarán prótesis de rodilla, cadera y mama con certificación del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Finalmente, el gobernador reconoció la labor de la Beneficencia Pública, por contribuir a que más habitantes de Baja California Sur mejoren su calidad de vida y transformen su bienestar.