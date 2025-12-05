Reportan 60% de avance en la Glorieta de las Mujeres Libres en Los Cabos

Autoridades de los tres órdenes de Gobierno destacaron los avances en la Glorieta de las Mujeres Libres, durante la Mesa de Movilidad realizada este 5 de diciembre. El encuentro fue encabezado por Roberto Flores Rivera, titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano, en representación del alcalde Christian Agúndez Gómez.

De acuerdo con los reportes técnicos, la Glorieta de las Mujeres Libres registra un 60.09% de avance, superando los tiempos programados. Hasta ahora se han utilizado 2 mil 752 toneladas de acero y 11 mil 512 metros cúbicos de concreto hidráulico, lo que confirma el ritmo sostenido de la obra.

Flores Rivera informó que la próxima semana iniciará la colocación de las estructuras de los puentes que conformarán la Glorieta de las Mujeres Libres, y que en aproximadamente 10 días podrían estar habilitados dos de los cuatro puentes proyectados.

Lee más: Nombran a Bilma Ojeda Martínez como encargada de despacho en SIPINNA Los Cabos

El funcionario añadió que estas maniobras requerirán ajustes temporales en los sentidos de circulación, mismos que serán informados oportunamente a la ciudadanía. Subrayó la importancia de que automovilistas respeten los límites de velocidad y la señalización vial para evitar riesgos en la zona de construcción.

Durante la sesión, Freddy Martínez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles Siglo XXI, reconoció el compromiso del alcalde Christian Agúndez para impulsar proyectos estratégicos de movilidad y desarrollo urbano.